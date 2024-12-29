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07:33, 29 декабря 2024Путешествия

В Южной Корее очевидцы заметили горящий двигатель самолета еще до крушения

Yonhap: очевидцы заметили горящий правый двигатель до крушения Boeing 737-800
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Lee Jae-Won / Global Look Press

Очевидцы заметили горящий двигатель на правом крыле самолета Boeing 737-800 (737-8AS), разбившегося в Южной Корее, еще до его крушения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры, — заявил очевидец Ю Чжэ Ён, отдыхавший в это время в пансионате вблизи аэропорта Муан, где лайнер совершил аварийную посадку. — Пока я говорил семье, что у самолета проблемы, раздался взрыв».

Другой собеседник агентства, местный житель, рассказал, что видел, как самолет пытался снижаться, но до того, как он совершил посадку, вспыхнуло пламя. «После этого раздался сильных хлопок, появился дым. Раздался звук, словно несколько взрывов подряд», — добавил он.

Ранее авиакомпания Jeju Air, которой принадлежит разбившийся в Муане самолет, принесла извинения и пообещала приложить все усилия для установления причин авиакатастрофы.

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