Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее вновь увеличилось

«Енхап»: число жертв авиакатастрофы в Южной Корее увеличилось до 167

Число жертв в авиакатастрофе в Южной Корее вновь увеличилось. Новые данные о происшествии опубликованы на сайте издания «Енхап».

Издание со ссылкой на пожарные службы страны сообщило, что общее количество погибших результате крушения самолета в Муане достигло 167 человек.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами. Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

Российское посольство в Сеуле уже выразило глубокие соболезнования в связи с произошедшей катастрофой.