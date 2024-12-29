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11:58, 29 декабря 2024Путешествия

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее вновь увеличилось

«Енхап»: число жертв авиакатастрофы в Южной Корее увеличилось до 167

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Число жертв в авиакатастрофе в Южной Корее вновь увеличилось. Новые данные о происшествии опубликованы на сайте издания «Енхап».

Издание со ссылкой на пожарные службы страны сообщило, что общее количество погибших результате крушения самолета в Муане достигло 167 человек.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами. Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

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