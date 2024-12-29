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08:56, 29 декабря 2024Мир

Российское посольство выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Посольство России в Сеуле выразило соболезнования в связи с катастрофой самолета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российское посольство в Сеуле выразило глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

«Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в публикации.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). Ранее стало известно, что исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы в аэропорту Муан.

По данным агентства «Ёнхап», число погибших при крушении самолета в Южной Корее увеличилось до 96. Поступили данные и о том, что двух человек удалось спасти. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина, их доставили в больницу.

Также сообщалось, что авиакомпания Jeju Air, которой принадлежит потерпевший крушение самолет Boeing 737-800 а аэропорту Муан, пообещала оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.

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