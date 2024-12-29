Генетик раскрыл последствия приема антибиотиков

Генетик Даниленко: прием антибиотиков может ухудшать когнитивные свойства

Антибиотики оказывают воздействие на микробы, живущие в кишечнике, в результате чего бактерии могут начать вырабатывать вещества, ухудшающие когнитивные свойства человека. Об этом сообщил заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день абсолютно очевидно, что микробиом кишечника человека достаточно эффективно оказывает влияние на его поведенческие, когнитивные свойства человека, в том числе, на способность к обучению», — уточнил генетик.

Также, по его словам, накопленная за последние годы доказательная база подтверждает влияние большинства лекарств, которые человек принимает длительное время, на состав микрбиома (в том числе на его штаммовое разнообразие).

«Селектируются штаммы, способные синтезировать те или иные вещества, в том числе токсические вещества, которые могут вести к развитию различных нездоровых зависимостей, вредным пищевым предпочтениям, ухудшению поведенческих свойств. Это не совсем случайно», — объяснил Даниленко.

Микробиом кишечника активно исследуется научным сообществом, его состав сложен и отличается частым взаимодействием с остальным организмом. Микробиоту кишечника начали признавать отдельным органом из-за ее влияния на здоровье человека. Формулируется множество гипотез о вовлеченности работы кишечника в развитие разных болезней, в частности, психических, и с каждым годом ученые находят этому все больше подтверждений.

Ранее россиянам перечислили запрещающие самолечение симптомы. В частности, граждан предупредили, что неконтролируемое использование антибиотиков и других препаратов может способствовать формированию устойчивых к ним микроорганизмов, что в будущем затруднит лечение инфекций.