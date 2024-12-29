Кадет отправился на вечеринку и попал в реанимацию

Кадет Кронштадтского морского военного корпуса попал в реанимацию с вечеринки

Кадет Кронштадтского морского военного корпуса попал в реанимацию из-за сильного отравления алкоголем прямо с вечеринки в концертном зале «Аврора». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Вечеринка «Кампус» проходила 28 декабря на Пироговской набережной при участии артистов Шайни и Elyaplugg.

Попавшему в реанимацию молодому человеку исполнилось 16 лет в этом году. Его отец заявил, что парень никогда ранее ничего не пил.

По информации Telegram-канала издания «Фонтанка», с упомянутой вечеринки увезли в больницу троих подростков с опьянением. Двоих из них — кадета и 16-летнюю девушку — отправили в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова. Девочка в среднетяжелом состоянии из-за отравления алкоголем. Состояние юноши оценивается как тяжелое.

Ранее в Мурманске шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и попал в реанимацию. Когда отец вместе с другом вышли на балкон, ребенок схватил со стола стакан с прозрачной жидкостью и выпил его, подумав, что в стакане лимонад. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.