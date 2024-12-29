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07:07, 29 декабря 2024Мир

Лавров раскрыл содержание нового договора с Ираном

Лавров: договор России и Ирана зафиксирует стремление к кооперации по обороне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Новый договор России и Ирана зафиксирует стремление двух стран к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. Детали содержания соглашения раскрыл глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

«В нем (договоре) уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам» — рассказал Лавров.

Он отметил, что грядущее подписание договора расширит партнерство России и Ирана на приоритетных направлениях.

В начале декабря агентство Reuters написало, что уходящий с поста президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России, Китаю, Северной Кореи и Ирану, который подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между указанными странами.

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