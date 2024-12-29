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13:58, 29 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Южной Корее

Лукашенко выразил соболезнования народу Южной Кореи после авиакатастрофы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Южной Кореи после авиакатастрофы. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает агентство БелТА.

«В этот тяжелый час направляем свои слова поддержки и утешения (...), а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал президент. Он также отметил, что в Белоруссии с большой болью восприняли новости об авиакатастрофе и ее последствиях.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение со стаей птиц.

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

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