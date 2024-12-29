Экс-полковник СБУ Стариков: бойцы из-за мобилизации считают государство врагом

Украинцы, в частности, бойцы Вооруженных сил республики (ВСУ), начали считать свое государство врагом, их вынудила политика насильственной мобилизации в стране. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«Своей неразумной политикой в рамках мобилизации государство привело к тому, что граждане перестали доверять государству и считают государство врагом. <...> Глупым законом о мобилизации к этому всему и привели», — сказал бывший военный.

Эксперт отметил, что граждане все чаще начали сторониться людей в военной форме. В то же время моральный дух личного состава украинской армии падает, подготовка военных кадров становится хуже, все это может привести к тактическому кризису по всей линии боевого соприкосновения, предупредил Стариков.

Ранее экономист Ольга Купец заявила, что 17-летние подростки уезжают с Украины на автобусах, в том числе арендованных самостоятельно. По ее словам, они таким образом пытаются спастись от мобилизации.