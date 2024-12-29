Муфтий Москвы отказался посетить Великий Устюг по приглашению Деда Мороза

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отказался посетить Великий Устюг по приглашению Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС.
Новогодний волшебник пригласил в гости всех тех, кто ему не верит. «Мы благодарим за приглашение, но приехать не сможем, много работы», — ответил муфтий.
Аляутдинов призвал «сохранять связь с реальностью», несмотря на желание погрузиться в сказку. Он добавил, что в современном мире есть много того, что мешает человеку понять истинный смысл своего существования, приведя в пример соцсети и компьютерные игры, которые могут спровоцировать потерю жизненных ориентиров.
Ранее муфтий Москвы поделился богословской точкой зрения на главного новогоднего персонажа. По его словам, с исламских позиций Дед Мороз воспринимается как сказочный персонаж.