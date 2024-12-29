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21:05, 29 декабря 2024Россия

Муфтий Москвы отказался посетить Великий Устюг по приглашению Деда Мороза

Муфтий Москвы Аляутдинов не поедет в Великий Устюг по приглашению Деда Мороза
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuriy Kaver / Globallookpress.com

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отказался посетить Великий Устюг по приглашению Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС.

Новогодний волшебник пригласил в гости всех тех, кто ему не верит. «Мы благодарим за приглашение, но приехать не сможем, много работы», — ответил муфтий.

Аляутдинов призвал «сохранять связь с реальностью», несмотря на желание погрузиться в сказку. Он добавил, что в современном мире есть много того, что мешает человеку понять истинный смысл своего существования, приведя в пример соцсети и компьютерные игры, которые могут спровоцировать потерю жизненных ориентиров.

Ранее муфтий Москвы поделился богословской точкой зрения на главного новогоднего персонажа. По его словам, с исламских позиций Дед Мороз воспринимается как сказочный персонаж.

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