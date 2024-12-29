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09:23, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе предложили провести референдум о поддержке Украины

Журналист Боуз: страны ЕС и НАТО должны провести референдум о поддержке Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО должны провести референдум о поддержке Украины. К этому призвал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Если ЕС и НАТО так одержимы "демократией и свободой", почему бы нам не провести национальные референдумы в каждом государстве-члене? Один простой вопрос: "Хотите ли вы продолжать финансировать войну на Украине?"» — говорится в публикации.

Ранее журналист Боуз уличил украинского лидера Владимира Зеленского в желании эскалации конфликта с Россией до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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