Журналист Боуз: страны ЕС и НАТО должны провести референдум о поддержке Украины

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО должны провести референдум о поддержке Украины. К этому призвал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Если ЕС и НАТО так одержимы "демократией и свободой", почему бы нам не провести национальные референдумы в каждом государстве-члене? Один простой вопрос: "Хотите ли вы продолжать финансировать войну на Украине?"» — говорится в публикации.

Ранее журналист Боуз уличил украинского лидера Владимира Зеленского в желании эскалации конфликта с Россией до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.