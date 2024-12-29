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03:43, 29 декабря 2024Мир

На Западе сообщили о подготовке к войне в Швеции

AP: в Швеции активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Швеции погребальные организации активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны. Об этом написало агентство Associated Press.

«Погребальные ассоциации в Швеции пытаются заполучить достаточно земли для того, чтобы похоронить тысячи людей в случае войны», — уточнили журналисты.

В материале сказано, что шведские организации следуют рекомендациям, которые ранее выпустил национальный секретариат церкви. Так, погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить около пяти процентов населения на территории церковного прихода.

Рекомендации о готовности к кризисам стали пониматься по-новому из-за решения Швеции присоединиться к НАТО и напряженности в Балтийском море, резюмируется в статье.

Ранее российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что НАТО наращивает свой военный потенциал, готовясь к возможной войне с Россией. По его словам, военно-политический блок с оглядкой на потенциальный конфликт повышает военные расходы, наращивает военное производство и оборонную промышленность.

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