Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов спрогнозировал снег и минус 2-4 градуса в новогоднюю ночь

Перед новогодней ночью 31 декабря в Москве и Московской области пройдет снег, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Также в разговоре с «Лентой.ру» синоптик спрогнозировал минусовую температуру в Новый год.

Снег не растает. Четыре-девять сантиметров снега останется лежать на метеостанциях. Конечно, там, где убрано, там, где теплотрассы, там снег уйдет Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

«Есть еще один плюс — 31 декабря перед новогодней ночью пройдет снежок и укроет двумя-тремя сантиметрами этот голый пейзаж. Кроме того, небольшой морозец будет в новогоднюю ночь. Порядка двух-четырех градусов ниже нуля», — поделился прогнозом руководитель «Метео».

Ранее Шувалов рассказал, что в праздник Рождества москвичи застанут «приличные морозы». По его словам, первые в 2025 году морозы придут на 6-7 января. В Рождество столбики термометров, по прогнозам Шувалова, впервые за долгое время могут опуститься до минус 10-12 градусов.

