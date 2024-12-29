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07:31, 29 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов спрогнозировал снег и минус 2-4 градуса в новогоднюю ночь
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Перед новогодней ночью 31 декабря в Москве и Московской области пройдет снег, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Также в разговоре с «Лентой.ру» синоптик спрогнозировал минусовую температуру в Новый год.

Снег не растает. Четыре-девять сантиметров снега останется лежать на метеостанциях. Конечно, там, где убрано, там, где теплотрассы, там снег уйдет

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

«Есть еще один плюс — 31 декабря перед новогодней ночью пройдет снежок и укроет двумя-тремя сантиметрами этот голый пейзаж. Кроме того, небольшой морозец будет в новогоднюю ночь. Порядка двух-четырех градусов ниже нуля», — поделился прогнозом руководитель «Метео».

Ранее Шувалов рассказал, что в праздник Рождества москвичи застанут «приличные морозы». По его словам, первые в 2025 году морозы придут на 6-7 января. В Рождество столбики термометров, по прогнозам Шувалова, впервые за долгое время могут опуститься до минус 10-12 градусов.

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