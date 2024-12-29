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13:31, 29 декабря 2024Забота о себе

Похудевшая основательница Wildberries рассказала о диете

Основательница Wildberries Татьяна Ким похудела, исключив майонез и жареное
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что похудела, исключив из рациона майонез и жареное. О своей диете она рассказала в разговоре с aif.ru.

По словам Ким, 2024 год стал для нее не лучшим по части правильного питания и ухода за собой. «Это был бешеный год. Чудес не бывает, все равно приходится чем-то жертвовать. В моем случае — это качество сна, здоровье. И питание в том числе», — рассказала предпринимательница.

Однако несмотря на сложные обстоятельства, Ким все же старалась держать себя в руках. Она исключила из рациона майонез и жареную еду, сократила потребление хлеба. При этом предпринимательница призналась, что любит сладкое, но не злоупотребляет им, а оставаться в форме ей, помимо диеты, помогает регулярный спорт, занятия которым она не пропускает на протяжении семи лет.

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Ранее Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке «незаконного пресс-тура» на складе компании в Шушарах, который еще не ввели в эксплуатацию после пожара. Основательница Wildberries опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что вынужденно приехала ночью в офис. Причиной стал «подарок», подготовленный бывшим мужем.

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