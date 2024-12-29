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13:27, 29 декабря 2024Бывший СССР

Протестующие в Грузии перекрыли проспект у здания парламента

Сторонники Зурабишвили перекрыли проспект Руставели у парламента в Тбилиси
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Сторонники грузинской оппозиции шли на очередную акцию протеста и перекрыли улицу в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, протестующие переместились от дворца президента Грузии к зданию парламента и перекрыли примыкающий к нему проспект Руставели.

Сторонники бывшего президента Саломе Зурабишвили показывают «красную карточку» новому лидеру страны Михаилу Кавелашвили. В целом обстановка в столице спокойная, передает корреспондент агентства.

Ранее Зурабишвили покинула дворец Обрелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Кавелашвили же принял присягу и официально вступил на пост.

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