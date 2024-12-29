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20:05, 29 декабря 2024Россия

Пушилин рассказал об активных боях в районе автовокзала в Часовом Яре

Пушилин: в районе автовокзала в Часовом Яре идут активные бои
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глав Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в районе автовокзала, находящегося в городе Часов Яр, идут активные бои. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы видим, что продолжаются бои в самом Часовом Яре, выдавливается противник, и сейчас активные бои в районе автовокзала. В общем [идет] занятие более выгодных позиций», — сказал политик.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать город, потому что его занятие российскими войсками откроет возможности наступать по нескольким направлениям.

До этого Пушилин заявил, что власти Донецкой народной республики (ДНР) получают ежедневные доклады о продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) в Дзержинске. Политик уточнил, что в республике идет планомерное занятие территорий российскими войсками.

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