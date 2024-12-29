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02:09, 29 декабря 2024Россия

Пушков назвал принятие Украины в НАТО угрозой для России

Пушков: гарантия безопасности в виде приема Украины в НАТО невозможна
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Прием Украины в Североатлантический альянс (НАТО) как гарантия безопасности невозможен, это решение станет угрозой для России. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Во-первых, она стала бы "гарантией опасности" для России. Во-вторых, включение Украины в НАТО стало бы гарантией опасности военного столкновения между НАТО и Россией, поскольку все усилия Украины с момента вступления были бы подчинены подготовке новой войны с Россией», — назвал Пушков.

Сенатор напомнил про высказывание бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что следующее поколение украинских политиков будет готовиться к реваншу. Пушков отметил, что, имея за спиной поддержку НАТО, Киев будет «готовиться к реваншу вдвойне».

Ранее издание The Washington Post сообщило, что страны Европы обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня, однако не намерены размещать миротворцев под флагом НАТО.

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