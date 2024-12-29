Путин во время заседания починил свои часы с помощью одного предмета

Президент России Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) починил свои часы с помощью ручки. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«В ходе заседания саммита невозможно было не обратить внимание, что у главы государства что-то не так с его часами, точнее, с их креплением», — написал он.
Президент использовал ручку в качестве подручного инструмента и начал работу. Параллельно с починкой он следил за экраном, где выступал иностранный участник мероприятия.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва всегда отвечает зеркально на удары по своей территории. Он объяснил, что Москва использует такое же оружие, которое применили против нее.