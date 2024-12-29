Россиян предостерегли от сдачи дач и коттеджей под новогодние вечеринки

Депутат Чаплин заявил, что в праздники риски посуточной аренды возрастают

Сдача квартир посуточно возможна при заключении договора краткосрочного договора найма, однако риски такой аренды в новогодние праздники возрастают. Об этом заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, новогодняя вечеринка может нанести ущерб имуществу.

Чаплин напомнил, что россиянам нужно обязательно подписать акт приема-передачи. В нем необходимо перечислить ценное имущество, приложить фото и прописать штрафные санкции за повреждения. Кроме того, он порекомендовал застраховать имущество. Не стоит забывать и о законе о тишине.

Также депутат посоветовал объяснить арендаторам, как пользоваться мангалом. В частности, минимальное расстояние от построек — пять метров, а зона очистки — два метра. Помимо этого, парламентарий отметил, что металлические емкости должны быть отдалены на 7,5 метра от построек, 15 метров от лиственного и 50 метров от хвойного леса.

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