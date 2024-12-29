Россиян предупредили о новой схеме мошенников с банковским вирусом

Мошенники стали использовать новую версию трояна NGate для кражи данных россиян

Мошенники стали использовать новую версию трояна NGate для кражи данных и денежных средств россиян. Информация об этом появилась в Telegram-канале управления МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В МВД предупредили, что зафиксировали мошенническую схему с обновленным банковским вирусом, нацеленную на российских пользователей. Согласно информации управления, сначала злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают получить различные социальные или иные финансовые выплаты. Заручившись согласием, мошенник отправляет ссылку на смартфон пользователя и просит пройти по ней. Если человек открывает ее, на телефон скачивается вредоносный APK-файл с трояном NGate, маскирующимся под официальные банковские приложения или «Госуслуги».

После запуска это псевдоприложение предлагает якобы для «верификации в качестве клиента» приложить банковскую карту к задней стороне гаджета, ввести PIN-код и подождать. «В это время происходит считывание данных с карты и передача информации. Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных», — объяснили в МВД.

Ранее россиянам рассказали о схемах мошенников перед праздниками. Распространенными схемами обмана россиян накануне Нового года становятся поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов. При этом в сами праздничные дни эксперты всплеска обмана не ожидают, поскольку подарки уже закуплены.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.