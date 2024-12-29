Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:59, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с банковским вирусом

Мошенники стали использовать новую версию трояна NGate для кражи данных россиян
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anna Jurkovska / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники стали использовать новую версию трояна NGate для кражи данных и денежных средств россиян. Информация об этом появилась в Telegram-канале управления МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В МВД предупредили, что зафиксировали мошенническую схему с обновленным банковским вирусом, нацеленную на российских пользователей. Согласно информации управления, сначала злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают получить различные социальные или иные финансовые выплаты. Заручившись согласием, мошенник отправляет ссылку на смартфон пользователя и просит пройти по ней. Если человек открывает ее, на телефон скачивается вредоносный APK-файл с трояном NGate, маскирующимся под официальные банковские приложения или «Госуслуги».

После запуска это псевдоприложение предлагает якобы для «верификации в качестве клиента» приложить банковскую карту к задней стороне гаджета, ввести PIN-код и подождать. «В это время происходит считывание данных с карты и передача информации. Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных», — объяснили в МВД.

Материалы по теме:
«Полиции заниматься этим неинтересно» Коронавирус помогает мошенникам грабить россиян на карантине. Как не стать жертвой преступников?
«Полиции заниматься этим неинтересно»Коронавирус помогает мошенникам грабить россиян на карантине. Как не стать жертвой преступников?
6 июня 2020
Новая защита. Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
Новая защита.Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
25 ноября 2021

Ранее россиянам рассказали о схемах мошенников перед праздниками. Распространенными схемами обмана россиян накануне Нового года становятся поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов. При этом в сами праздничные дни эксперты всплеска обмана не ожидают, поскольку подарки уже закуплены.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Получил повреждения извне». Алиев назвал предварительную версию крушения самолета под Актау. Что еще он сказал?

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников с банковским вирусом

      В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

      В Тбилиси начали задерживать участников акции протеста у здания парламента

      Раскрыты просьбы россиян к Деду Морозу

      Тарасова рассказала о своем новогоднем столе

      Четыре человека погибли при ДТП в российском городе

      Тела двух жертв авиакатастрофы под Актау доставили в Чечню для захоронения

      Премьер Грузии назвал связанную с Россией причину трудностей страны

      Заместителя главы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению во взяточничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше