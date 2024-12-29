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14:19, 29 декабря 2024Россия

Россияне поделились обязательными к выполнению до Нового года планами

SuperJob: до Нового года россияне хотят убраться и поздравить близких
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне раскрыли дела, которые они собираются обязательно выполнить перед Новым годом. Своими планами они поделились с сервисом SuperJob, данные опроса есть у РИА Новости.

Согласно исследованию, 8 процентов жителей страны хотят убраться до 31 декабря, столько же планируют закончить ремонт. У 7 процентов опрошенных в планах покупка подарков, у 4 процентов — украшение дома и елки, покупка продуктов, поздравление близких.

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Еще 3 процента россиян собираются до Нового года закончить обучение, столько же хотят просто отдохнуть. У 2 процентов в приоритете выспаться перед праздничной ночью. Еще 2 процента будут составлять меню и готовиться к приему гостей.

При этом по 1 проценту россиян запланировали до боя курантов сходить в спортзал, салон красоты и к врачу, а также оплатить счета за ЖКУ, раздать долги и отремонтировать машину.

Ранее россиянам раскрыли лучшую тренировку для похудения после праздников. Им посоветовали приседать с касанием ног рукой.

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