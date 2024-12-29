Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
0:2
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
20:15 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
01:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
13:51, 29 декабря 2024Спорт

Названа лучшая тренировка для похудения после праздников

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для похудения после праздников. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала приседания с касанием стоп рукой. Для их выполнения нужно встать прямо, опустив руки вдоль туловища. После этого необходимо опуститься в присед, вернуться в верхнюю точку, поднять согнутую правую ногу и коснуться левой рукой стопы. Затем следует снова выполнить приседание и коснуться правой рукой левой стопы.

Следующими упражнениями станут выпады с прыжками, планка с касанием плеча, отжимания и тяга гантелей в наклоне. Для их выполнения нужно встать прямо, взяв в руки гантели и поставив ноги на ширине плеч. На выдохе следует подтянуть гантели к пояснице, сводя лопатки, затем снова опустить гантели и принять исходное положение.

Ранее Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от жира на животе. Она рекомендовала делать шагающую планку, скручивания, выпады с подниманием бедра и джампинг джек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

      Умер моряк-подводник Терехов

      Россияне поделились обязательными к выполнению до Нового года планами

      Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета в аэропорту Муан

      В России ответили на согласие Украины на не связанные с НАТО гарантии безопасности

      При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения

      В Анапе зафиксировали новый выброс мазута

      Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Южной Корее

      Самолет выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео

      Лидер новых властей Сирии заявил о стратегических интересах в отношениях с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше