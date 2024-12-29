Названа лучшая тренировка для похудения после праздников

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для похудения после праздников. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала приседания с касанием стоп рукой. Для их выполнения нужно встать прямо, опустив руки вдоль туловища. После этого необходимо опуститься в присед, вернуться в верхнюю точку, поднять согнутую правую ногу и коснуться левой рукой стопы. Затем следует снова выполнить приседание и коснуться правой рукой левой стопы.

Следующими упражнениями станут выпады с прыжками, планка с касанием плеча, отжимания и тяга гантелей в наклоне. Для их выполнения нужно встать прямо, взяв в руки гантели и поставив ноги на ширине плеч. На выдохе следует подтянуть гантели к пояснице, сводя лопатки, затем снова опустить гантели и принять исходное положение.

Ранее Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от жира на животе. Она рекомендовала делать шагающую планку, скручивания, выпады с подниманием бедра и джампинг джек.