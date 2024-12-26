Названа лучшая утренняя зарядка для избавления от жира на животе

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от жира на животе. Ее слова приводит Men Today.

Для начала тренер рекомендовала делать шагающую планку. Для ее выполнения нужно встать ровно, расставив ноги на ширине плеч, а руки вытянув вдоль туловища. Затем необходимо наклониться и поставить ладони перед стопами. После этого следует шагать руками вперед до положения планки и вернуться в исходное положение.

Следующими упражнениям Ротач назвала скручивания, выпады с подниманием бедра, планку с переходом и «Джампинг джек». Для выполнения последнего необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.