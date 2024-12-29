Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за атласа

МИД Румынии осудил выпуск национального атласа Венгрии с историческими картами

Министерство иностранных дел Румынии осудило выпуск Венгрией национального атласа, в котором есть провокационные исторические карты. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что представительство Венгрии при НАТО передало в дар другим делегациям партнеров национальный атлас. В издании приводятся исторические элементы, включая карты, где часть современной Румынии включена в состав Венгрии.

«Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО свое неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер», — осудили в румынском МИД.