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01:08, 30 декабря 2024Мир

Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за атласа

МИД Румынии осудил выпуск национального атласа Венгрии с историческими картами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Румынии осудило выпуск Венгрией национального атласа, в котором есть провокационные исторические карты. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что представительство Венгрии при НАТО передало в дар другим делегациям партнеров национальный атлас. В издании приводятся исторические элементы, включая карты, где часть современной Румынии включена в состав Венгрии.

«Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО свое неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер», — осудили в румынском МИД.

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