Слова Трампа о Гренландии связали с противодействием России

WP: слова Трампа о Гренландии и Канаде связаны с противодействием России и Китаю

Стремление противостоять России и Китаю объединяет различные заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и возвращении Панамского канала. Об этом говорится в статье The Washington Post (WP).

«Его [Трампа] сосредоточенность на Западном полушарии, в отличие от России и Китая напрямую, свидетельствует о том, что он менее убежден в том, что мы можем определять результаты национальной безопасности в других регионах мира, где у США меньше влияния», — пишет автор.

Ранее Трамп выложил серию рождественских постов в своей социальной сети Truth Social с нападками на Канаду, Гренландию и Панаму. Политик намекнул, что Соединенные Штаты могут взять под контроль все три страны.

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.