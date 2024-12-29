Стало известно о состоянии потерпевшего крушение в Южной Корее самолета

Newsis: потерпевший крушение в Южной Корее Boeing 737-800 произведен в 2009 году

Самолет Boeing 737-800 (737-8AS), потерпевший крушение в Южной Корее, число жертв которого, по последним данным, выросло до 62 человек, признали «относительно новым». Его произвели в августе 2009 года, о состоянии лайнера сообщило агентство Newsis.

Разбившийся авиалайнер принадлежал южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Согласно данным на 2023 год, всего у компании было 39 подобных самолетов.

Известно, что при посадке в аэропорту Муан самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) и врезался в ограждение. Момент крушения попал на видео.