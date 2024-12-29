Украина согласилась на не связанные с НАТО гарантии безопасности

Посол Украины Мельник: Киев согласен на не связанные с НАТО гарантии защиты

Киев для завершения боевых действий согласен на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. Об этом заявил посол Украины в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит Berliner Morgenpost.

«Членство Украины в НАТО остается на повестке дня. Тем не менее, вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение. Но это должно выходить за рамки чисто политических обещаний, подобных Будапештскому меморандуму 1994 года», — объяснил он.

По его мнению, временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с Москвой. При этом Мельник уточнил, что Германия, а также другие европейские страны, должны увеличить военную помощь Украине.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс как гарантия безопасности невозможен.

Сенатор напомнил про высказывание бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что следующее поколение украинских политиков будет готовиться к реваншу. Пушков отметил, что, имея за спиной поддержку НАТО, Киев будет «готовиться к реваншу вдвойне».