Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 29 декабря 2024Россия

Украинский летчик попал в плен к ВС России в Курской области

«Северный ветер»: летчик ВСУ Попович сдался в плен ВС России в Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Владимир Попович, летчик 456-1 бригады транспортной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал в Курскую область, где по приказу командования его перевели в штурмовики морской пехоты. Там он сдался в плен ВС России, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«На протяжении всего конфликта военнослужащие летных подразделений считались "неприкасаемыми" в ВСУ, так как на их подготовку уходит не один месяц, а то и годы. Однако "мясник" Сырский по приказу Зеленского отказался от этой практики», — пишет источник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В катастрофе погибли 28 человек

      Украинский летчик попал в плен к ВС России в Курской области

      Компания-владелец разбившегося в Южной Корее самолета рассказала о его эксплуатации

      В США сообщили о «чистках» в полиции Нью-Йорка из-за секс-скандала

      Jeju Air окажет помощь семьям погибших после крушения самолета в Южной Корее

      Артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали чешскую САУ «Дана»

      И.о президента Южной Кореи прибыл на место авиакатастрофы

      В Британии заявили об ухудшении отношений между Турцией и Германией из-за кебаба

      В Южной Корее очевидцы заметили горящий двигатель самолета еще до крушения

      Разбившийся в Южной Корее самолет накануне сообщил о внештатной ситуации на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше