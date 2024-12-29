«Северный ветер»: летчик ВСУ Попович сдался в плен ВС России в Курской области

Владимир Попович, летчик 456-1 бригады транспортной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал в Курскую область, где по приказу командования его перевели в штурмовики морской пехоты. Там он сдался в плен ВС России, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«На протяжении всего конфликта военнослужащие летных подразделений считались "неприкасаемыми" в ВСУ, так как на их подготовку уходит не один месяц, а то и годы. Однако "мясник" Сырский по приказу Зеленского отказался от этой практики», — пишет источник.