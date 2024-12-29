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07:41, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

В Британии заявили об ухудшении отношений между Турцией и Германией из-за кебаба

Telegraph: отношения между Турцией и Германией охладились из-за кебаба
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cheong Kam Ka / Global Look Press

Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления кебаба. Об этом сообщает The Telegraph.

«Попытка Турции добиться юридической защиты для оригинального донера может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии», — говорится в статье. Отмечается, что весной Анкара подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Европейском союзе. Это даст блюду такую же юридическую защиту, как шампанскому из Франции и другим зарегистрированным продуктам.

По данным издания, если ЕС встанет на сторону Анкары, Германии придется начать готовить в соответствии с турецкими стандартами или полностью изменить кебаба.

В июле сообщалось, что в России озаботились созданием ГОСТа на шаурму. Как заявил глава Роскачества Максим Протасов, разработать его планируют в 2025 году. Там будут описаны санитарно-эпидемиологические условия производства подобной продукции, а также необходимые способы ее транспортировки и реализации. Детальную рецептуру шаурмы регламентировать не станут.

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