Shot: в Канаде самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и загорелся

В Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о взлетно-посадочную полосу. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

Аварийная посадка рейса авиакомпании Air Canada произошла в Галифаксе. Самолет загорелся после того, как заскользил по взлетно-посадочной полосе.

По предварительной информации, причиной инцидента стала проблема с шасси. Пострадавших нет, людей вовремя эвакуировали.

Ранее в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы при посадке и врезался в ограждение. Всего на борту находился 181 человек, включая членов экипажа. По последним данным, число жертв авиакатастрофы составило 120 человек.