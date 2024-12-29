Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:39, 29 декабря 2024Путешествия

В Канаде загорелся самолет

Shot: в Канаде самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и загорелся
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал Shot

В Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о взлетно-посадочную полосу. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

Аварийная посадка рейса авиакомпании Air Canada произошла в Галифаксе. Самолет загорелся после того, как заскользил по взлетно-посадочной полосе.

По предварительной информации, причиной инцидента стала проблема с шасси. Пострадавших нет, людей вовремя эвакуировали.

Ранее в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы при посадке и врезался в ограждение. Всего на борту находился 181 человек, включая членов экипажа. По последним данным, число жертв авиакатастрофы составило 120 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось

      Избранный глава Грузии после инаугурации начнет работать во дворце президента

      ВСУ покинули позиции под Красноармейском в ДНР

      В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

      В Канаде загорелся самолет

      На Западе оценили мощность «Орешника»

      На Западе предложили провести референдум о поддержке Украины

      В аэропорту Муан в Южной Корее отменили рейсы из-за авиакатастрофы

      В США испугались последствий ядерного плана Пентагона

      Российское посольство выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше