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02:33, 29 декабря 2024Бывший СССР

В Раде объяснили странное поведение Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленскому как актеру безразлична ненависть народа Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает ненависть своего народа к нему как эффект от его актерского таланта. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной Рады республики Александр Дубинский, который пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Он работает с эмоцией, а у нее нет знака плюс или минус. Главное — градус. А любовь это, или ненависть — не имеет значения. У перезидента просто сменилось амплуа — от актера семейной комедии до персонажа отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка», — написал парламентарий.

Дубинский считает, что комментарии людей в социальных сетях украинскго лидера демонстрируют массовую травлю и возмущение, к которым простой политик был бы не готов.

«Другого бы поток такого хейта просто смыл, но вы не понимаете психологию артиста», — заключил Депутат.

Ранее политолог Василий Кашин оценил последствия для Украины непопулярного решения Зеленского снизить возраст мобилизации. Он считает, что этот шаг выведет внутриполитическую напряженность в республике на совершенно новый уровень.

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