В России оценили ситуацию с протестами в Грузии после инаугурации нового президента

Пушков: протесты в Грузии пошли на убыль, власть выглядит стабильной

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил ситуацию с протестами в Грузии после инаугурации нового президента. По его словам, народные волнения, вероятно, пошли на убыль.

Сенатор отметил, что власть выглядит стабильной, а новый глава государства был приведен к присяге.

«Зурабишвили все же покинула президентский дворец, правда, по ее словам, прихватив с собой "легитимность". Трудно сказать, что она имеет ввиду: никакой новой легитимности у нее нет, а которая была — вся вышла», — заключил Пушков.

29 декабря экс-президент Саломе Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Избранный глава государства Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.

