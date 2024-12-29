Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 29 декабря 2024Россия

В России оценили ситуацию с протестами в Грузии после инаугурации нового президента

Пушков: протесты в Грузии пошли на убыль, власть выглядит стабильной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в России
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил ситуацию с протестами в Грузии после инаугурации нового президента. По его словам, народные волнения, вероятно, пошли на убыль.

Сенатор отметил, что власть выглядит стабильной, а новый глава государства был приведен к присяге.

«Зурабишвили все же покинула президентский дворец, правда, по ее словам, прихватив с собой "легитимность". Трудно сказать, что она имеет ввиду: никакой новой легитимности у нее нет, а которая была — вся вышла», — заключил Пушков.

29 декабря экс-президент Саломе Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Избранный глава государства Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший футболист сборной России погиб в зоне СВО

      В России оценили ситуацию с протестами в Грузии после инаугурации нового президента

      Умерла российская актриса из «Интернов» и «Глухаря»

      Фицо выступил с предупреждением к ЕС из-за решения Зеленского по газу

      Пассажир потерпевшего крушение в Южной Корее самолета успел отправить сообщение близкому

      Появились подробности гибели бывшего футболиста сборной России на СВО

      Украинский беспилотник атаковал приехавших тушить горящую машину сотрудников МЧС

      В МИД оценили блокировку Telegram-каналов российских СМИ

      Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным

      Туры по цене автомобиля. Путешествия стали роскошью. Как изменились цены на отдых в 2024 году?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше