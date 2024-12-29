В России заявили о несработавшем «трюке» с мирной конференцией по Украине

Гатилов: «трюк» с организацией мирной конференции по Украине не сработал

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что «трюк» с организацией мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что никакого диалога с учетом интересов всех сторон конфликта не произошло, хотя Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с учетом сложившихся реалий на земле.

«Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий "нейтральный" статус. Однако этот трюк явно не сработал», — сказал Гатилов.

Он напомнил, что российскую делегацию даже не пригласили на конференцию, хотя Москва все равно отказалась бы от участия. Дипломат подчеркнул, что что мероприятие было организовано Западом для того, чтобы склонить мировое большинство на свою сторону и утвердить кулуарно выработанные ультимативные подходы.

Ранее стало известно, что Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине. В рамках подготовительного процесса происходит взаимодействие с Россией, а также с Соединенными Штатами и членами «Большой семерки» (G7).

