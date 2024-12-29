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09:03, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

В США испугались последствий ядерного плана Пентагона

Институт госуправления Куинси: ядерная модернизация в США лишь провоцирует РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludmila Pakhomova / Global Look Press

Нынешняя программа модернизации ядерных сил Соединенных Штатов только сильнее провоцирует гонку вооружений с Россией и Китаем. Такое заявление появилось в аккаунте американского Института ответственного государственного управления Куинси в соцсети Х.

«Пентагоновская программа "модернизации" не делает нас безопаснее — она разгоняет опасную и дорогую гонку вооружений. Каждый новый образец ядерного оружия, построенный в США, побуждает Россию и Китай наращивать собственный арсенал», — указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь обвинил Вашингтон в том, что ядерная политика США значительно подорвала глобальный стратегический баланс. Тем самым Соединенные Штаты способствовали повышению ядерных рисков.

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