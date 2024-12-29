Институт госуправления Куинси: ядерная модернизация в США лишь провоцирует РФ

Нынешняя программа модернизации ядерных сил Соединенных Штатов только сильнее провоцирует гонку вооружений с Россией и Китаем. Такое заявление появилось в аккаунте американского Института ответственного государственного управления Куинси в соцсети Х.

«Пентагоновская программа "модернизации" не делает нас безопаснее — она разгоняет опасную и дорогую гонку вооружений. Каждый новый образец ядерного оружия, построенный в США, побуждает Россию и Китай наращивать собственный арсенал», — указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь обвинил Вашингтон в том, что ядерная политика США значительно подорвала глобальный стратегический баланс. Тем самым Соединенные Штаты способствовали повышению ядерных рисков.