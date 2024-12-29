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08:05, 29 декабря 2024Мир

В США сообщили о «чистках» в полиции Нью-Йорка из-за секс-скандала

NYP: в полиции Нью-Йорка начались «чистки» после публикации о секс-скандале
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уволила десятки полицейских с руководящих должностей, пишет газета The New York Post (NYP).

Отмечается, что «крупная чистка» связана с секс-скандалом с главой департамента. Лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс сообщила, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал «нежелательных сексуальных услуг в обмен на возможности сверхурочной работы».

По словам источника издания, меры были предприняты из-за «отсутствия надзора» со стороны бюро внутренних дел (Internal Affairs Bureau — IAB). Тиш «наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло», пишет издание.

Ранее в Великобритании бывший заключенный, который провел более девяти лет в местах лишения свободы, прокомментировал череду секс-скандалов с участием тюремных сотрудниц.

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