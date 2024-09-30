Заключенный рассказал о сексе с надзирательницей

Заключенный британской тюрьмы Тони Гуч рассказал о романе с надзирательницей

В Великобритании бывший заключенный, который провел более девяти лет в местах лишения свободы, прокомментировал череду секс-скандалов с участием тюремных сотрудниц. Об этом пишет Daily Mirror.

Тони Гуч провел треть жизни, совершая преступления и отбывая за это наказания. В 15 лет он попал в плохую компанию и неоднократно попадал в тюрьму за кражи, взломы и нападения на людей. Сейчас ему 42 года, и он утверждает, что завязал с преступным миром еще 14 лет назад.

Гуч рассказал, что в свое время у него тоже был роман с надзирательницей. В то время ему было 25, и он сидел в тюрьме Highpoint в графстве Суффолк. Сотрудница тюрьмы была примерно на десять лет старше и замужем. По его словам, они неоднократно занимались сексом.

Отношения продолжались шесть месяцев. В конце концов другие заключенные обратили внимание на частые визиты надзирательницы, которая работала в другой части тюрьмы. Кто-то пожаловался начальству. Сотрудницу тюрьмы отстранили от работы, а Гуча наказали и перевели в другое исправительное учреждение.

По словам Гуча, романы за решеткой ничем не отличаются от романов на воле. «Представьте, что вы в магазине фиш-н-чипс и увидели кого-то, кто вам нравится, — объясняет он. — Если это взаимно, то что-то произойдет. Кто-то решится и сделает первый шаг. В тюрьме единственная разница в том, что у офицеров должен быть некоторый профессионализм».

Ранее в Великобритании сотрудница тюрьмы занялась сексом по телефону с двумя заключенными и избежала заключения. Женщина сама призналась в этом начальнику в состоянии алкогольного опьянения.