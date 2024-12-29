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18:48, 29 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси начали задерживать участников акции протеста у здания парламента

Начались задержания участников акции протеста у здания парламента в Грузии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси начали задерживать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Несколько сотен человек устроили мирную акцию протеста около места инаугурации президента Михаила Кавелашвили. После того, как большая часть митингующих ушла, на месте появились полицейские и задержали нескольких человек.

Затем силовики оттеснили оставшихся протестующих от парламента и выстроились в шеренгу.

29 декабря экс-президент Саломе Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Михаил Кавелашвили же принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.

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