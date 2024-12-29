Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 29 декабря 2024Мир

В Великобритании заявили о процветающей культуре разврата на флоте

Daily Mail: культура разврата процветает на подводном флоте Британии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

На подводном военно-морском флоте Великобритании процветает культура разврата, а также дедовщина и изнасилования. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Подводная служба Королевского флота страдает от "групповых разборок", наркотиков, грязных церемоний посвящения, "списков изнасилований" и непристойных офицеров, которые обмениваются открытками в стиле "Топ Трамп", восхваляющими худшие виды развратного поведения», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что моряки базирующихся на военно-морской базе Клайд в Шотландии подлодок регулярно употребляют наркотики. Также источник рассказал об обряде «посвящения», в ходе которого против моряков совершаются «действия сексуального характера». Из-за этого несколько военнослужащих пытались свести счеты с жизнью, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что бывший моряк Королевского военно-морского флота Великобритании ушел в порно. Он разбогател и решил продавать секс-игрушки в форме своего пениса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      Оксана Самойлова снялась обнаженной

      Названы главные неудачи в космосе в 2024 году

      Оговорку Байдена про Путина и Зеленского признали одной из оплошностей года

      Стало известно о разногласиях среди сторонников Трампа

      В Грузии истекает срок полномочий президента. Что произойдет в случае отказа Саломе Зурабишвили покинуть резиденцию?

      В Великобритании заявили о процветающей культуре разврата на флоте

      Премьер Молдавии отказался признавать долг перед «Газпромом»

      В Совфеде перечислили выгодные в сравнении с арендой стороны ипотеки

      Житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с украинского дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше