В Великобритании заявили о процветающей культуре разврата на флоте

Daily Mail: культура разврата процветает на подводном флоте Британии

На подводном военно-морском флоте Великобритании процветает культура разврата, а также дедовщина и изнасилования. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Подводная служба Королевского флота страдает от "групповых разборок", наркотиков, грязных церемоний посвящения, "списков изнасилований" и непристойных офицеров, которые обмениваются открытками в стиле "Топ Трамп", восхваляющими худшие виды развратного поведения», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что моряки базирующихся на военно-морской базе Клайд в Шотландии подлодок регулярно употребляют наркотики. Также источник рассказал об обряде «посвящения», в ходе которого против моряков совершаются «действия сексуального характера». Из-за этого несколько военнослужащих пытались свести счеты с жизнью, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что бывший моряк Королевского военно-морского флота Великобритании ушел в порно. Он разбогател и решил продавать секс-игрушки в форме своего пениса.