В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета в Муане

В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета Jeju Air в Муане

Недельный траур объявили в Южной Корее после крушения самолета Jeju Air в аэропорту Муан. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Исполняющий обязанности президента республики Чхве Сан Мок объявил о национальном трауре во время экстренного совещания по безопасности. Он вступит в силу в воскресенье, 29 декабря, и продлится до полуночи 4 января.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям тех, кто не выжил в этой неожиданной трагедии», — добавил политик.

Отмечается, что на месте крушения, а также в 17 городах и провинциях установят мемориальные алтари.

Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился в Муане 29 декабря. На борту был 181 человек, по последним данным, только двум из них удалось спастись. Начато расследование аварии, на месте происшествия нашли оба черных ящика.