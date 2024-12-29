Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:17, 29 декабря 2024Путешествия

В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета в Муане

В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета Jeju Air в Муане
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ahn Young-joon / AP

Недельный траур объявили в Южной Корее после крушения самолета Jeju Air в аэропорту Муан. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Исполняющий обязанности президента республики Чхве Сан Мок объявил о национальном трауре во время экстренного совещания по безопасности. Он вступит в силу в воскресенье, 29 декабря, и продлится до полуночи 4 января.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям тех, кто не выжил в этой неожиданной трагедии», — добавил политик.

Отмечается, что на месте крушения, а также в 17 городах и провинциях установят мемориальные алтари.

Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился в Муане 29 декабря. На борту был 181 человек, по последним данным, только двум из них удалось спастись. Начато расследование аварии, на месте происшествия нашли оба черных ящика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

      Раскрыты сроки расследования авиакатастрофы в Южной Корее

      На Украине назвали бесполезной защиту от ударов России

      Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами

      Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Россию призвали «признать вину» за крушение самолета в Казахстане

      В НАТО начали разработку стратегии ответа на гибридные атаки России

      Власти назвали окончательное число погибших при крушении самолета в Южной Корее

      В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета в Муане

      Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше