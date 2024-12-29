«Енхап»: власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета

Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета в аэропорту Муан. Об этом сообщает телеканал «Енхап» со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

«Что касается черных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», — рассказали в ведомстве. Там же пояснили, что самописец записывает данные о полете, а второй — переговоры в кабине пилотов.

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение в Муане 29 декабря в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). При заходе на посадку в самолет попала стая птиц, и затем не выпустились шасси.

На борту был 181 человек, по предварительным данным, выжили только две стюардессы. После произошедшего все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.