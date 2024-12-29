Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:16, 29 декабря 2024Путешествия

Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета в аэропорту Муан

«Енхап»: власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета в аэропорту Муан. Об этом сообщает телеканал «Енхап» со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

«Что касается черных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», — рассказали в ведомстве. Там же пояснили, что самописец записывает данные о полете, а второй — переговоры в кабине пилотов.

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение в Муане 29 декабря в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). При заходе на посадку в самолет попала стая птиц, и затем не выпустились шасси.

На борту был 181 человек, по предварительным данным, выжили только две стюардессы. После произошедшего все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

      Умер моряк-подводник Терехов

      Россияне поделились обязательными к выполнению до Нового года планами

      Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из разбившегося самолета в аэропорту Муан

      В России ответили на согласие Украины на не связанные с НАТО гарантии безопасности

      При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения

      В Анапе зафиксировали новый выброс мазута

      Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Южной Корее

      Самолет выкатился за пределы полосы при аварийной посадке и попал на видео

      Лидер новых властей Сирии заявил о стратегических интересах в отношениях с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше