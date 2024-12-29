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16:16, 29 декабря 2024Мир

Во Франции отметили одну странную деталь на кадрах ухода Зурабишвили

Французский политик Филиппо назвал уход Зурабишвили из дворца провалом ЦРУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Флаг США, который был в руках сторонников экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили во время ее ухода из дворца, означает провал ЦРУ в стране. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Он отметил, что Зурабишвили, несмотря на заявления о непризнании результатов выборов, пришлось покинуть резиденцию после выборов другого президента.

«Посмотрите на американский флаг, которым размахивают ее немногочисленные сторонники (…). Это провал ЦРУ. Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце», — написал он.

29 декабря Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Михаил Кавелашвили же принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.

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