ВСУ покинули позиции под Красноармейском в ДНР

ВСУ покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском

Украинские войска покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства из силовых структур, уцелевшая часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттянулась северо-восточнее поселка. «Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что за последние недели ВСУ понесли большие потери при попытках контратаковать российские силы в населенном пункте.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс рассказал, что Вооруженные силы России расширяют выступ на юге от подконтрольного Красноармейска. «Тенденция и обстановка неутешительные», — подчеркнул офицер.