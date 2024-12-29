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06:37, 29 декабря 2024Бывший СССР

Зеленскому порекомандовали поучиться хорошим манерам

Политолог Кошкович порекомандовал Зеленскому поучиться хорошим манерам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не умеет себя вести. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Кошкович прокомментировал эмоциональное заявление украинского главы в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политик обвинил словацкого лидера в попытке открыть энергетический фронт против Украины, так как тот не согласен с планами Киева прекратить транзит российского газа.

«Поучись хорошим манерам, Зеленский. Твоя самая большая проблема — это то, что ты не умеешь себя вести», — подчеркнул Кошкович.

Ранее сообщалось, что, по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Европейский союз может потерять 120 миллиардов евро, если поставки газа через Украину в 2025-2026 годах остановятся.

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