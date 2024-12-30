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13:29, 30 декабря 2024Россия

Белоусов созвонился с детьми российских военных

Белоусов созвонился с детьми участников СВО в рамках «Елки желаний»
Мария Винар
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов созвонился с детьми российских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Белоусов позвонил детям участников специальной военной операции (СВО), чьи шары с новогодними пожеланиями снял с елки в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Так, министр поговорил с Иваном из Тульской области, который мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Кроме того, школьник признался, что он любит львов и хочет посетить зоопарк.

Белоусов, в свою очередь, предложил маленькому жителю российского региона, помимо посещения зоопарка, обширную культурную программу, включая Военно-морской музей, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Санкт-Петербурга.

Также глава военного ведомства пообщался с Викторией, ее братом Егором и их матерью из Ростова-на-Дону, которые мечтают побывать на военном параде в Москве. В телефонном разговоре Белоусов отметил, что ждет встречи с семьей не только на Красной площади, но и в Центральном музее Вооруженных сил России, а также Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин позвонил 12-летней семикласснице из Подмосковья Таисии Л., которая также приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний».

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