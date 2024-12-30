Бывшего президента Грузии лишили госохраны

Бывший президент Грузии Зурабишвили лишилась госохраны за нарушение Конституции

Бывшего президент Грузии Саломе Зурабишвили лишили государственной охраны за нарушение Конституции страны. Об этом сообщает издание Взгляд.

Согласно законам республики, президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии сохраняют право на госохрану в течение года по окончании пребывания на посту. Благодаря последним изменениям законодательства указанные лица могут лишиться этого права в случае совершения во время выполнения должностных обязанностей правонарушений, которые подтверждены Конституционным судом (КС).

В прошлом году КС Грузии признал Зурабишвили виновной в несоблюдении Основного закона страны из-за организации несогласованных с правительством республики визитов за рубеж.

Ранее Зурабишивли покинула президентскую резиденцию. Отмечается, что ее проводили аплодисментами три тысячи сторонников.