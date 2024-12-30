Бывшего президента Грузии лишили госохраны

Бывшего президент Грузии Саломе Зурабишвили лишили государственной охраны за нарушение Конституции страны. Об этом сообщает издание Взгляд.
Согласно законам республики, президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии сохраняют право на госохрану в течение года по окончании пребывания на посту. Благодаря последним изменениям законодательства указанные лица могут лишиться этого права в случае совершения во время выполнения должностных обязанностей правонарушений, которые подтверждены Конституционным судом (КС).
В прошлом году КС Грузии признал Зурабишвили виновной в несоблюдении Основного закона страны из-за организации несогласованных с правительством республики визитов за рубеж.
Ранее Зурабишивли покинула президентскую резиденцию. Отмечается, что ее проводили аплодисментами три тысячи сторонников.