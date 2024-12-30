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16:14, 30 декабря 2024Бывший СССР

Бывшего президента Грузии лишили госохраны

Бывший президент Грузии Зурабишвили лишилась госохраны за нарушение Конституции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Бывшего президент Грузии Саломе Зурабишвили лишили государственной охраны за нарушение Конституции страны. Об этом сообщает издание Взгляд.

Согласно законам республики, президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии сохраняют право на госохрану в течение года по окончании пребывания на посту. Благодаря последним изменениям законодательства указанные лица могут лишиться этого права в случае совершения во время выполнения должностных обязанностей правонарушений, которые подтверждены Конституционным судом (КС).

В прошлом году КС Грузии признал Зурабишвили виновной в несоблюдении Основного закона страны из-за организации несогласованных с правительством республики визитов за рубеж.

Ранее Зурабишивли покинула президентскую резиденцию. Отмечается, что ее проводили аплодисментами три тысячи сторонников.

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