МИД России оценил готовность к нормализации отношений с Грузией

Лавров: РФ готова к нормализации отношений с Грузией, если готовы в Тбилиси

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС оценил готовность Москвы к нормализации отношений с Грузией. Он подчеркнул, что РФ готова к этому в той мере, в какой готовы в Тбилиси.

Министр отметил, что США и Европейский союз (ЕС) пытаются поставить Грузию перед ложным выбором «с нами или против нас», в то время как власти страны нацелены на суверенную политику, отвечающую национальным интересам.

Лавров подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела республики. «Настроены на нормализацию российско-грузинских отношений ровно в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси», — заключил глава МИД.

29 декабря экс-президент Саломе Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Избранный глава государства Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.

