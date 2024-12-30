Эксперт рассказал о приходящих в себя в залах суда жертвах мошенничества

Эксперт Силантьев рассказал о приходящих в себя в залах суда жертвах мошенников

Жертвы телефонных мошенников из Украины приходят в себя часто уже в зале суда, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.

«Очень высок процент обострения заболеваний среди пострадавших, просто потери интереса к жизни, когда человек лишился всего, да еще и стал преступником» — сказал он. Эксперт добавил, что охват мошенников составил большую часть населения. «Даже в самых отдаленных и глухих селах этими звонками охвачены все, у кого есть мобильный телефон», — сказал собеседник агентства.

Ранее Силантьев назвал число украинцев, вовлеченных в схемы со звонками на номера россиян. По его словам, в стране несколько тысяч «офисов», откуда осуществляется мошенничество. «В Днепропетровске, уже заметная часть населения в них работает — более шестидесяти тысяч человек. То есть это полноценная отрасль злодейской экономики», — отметил он.

