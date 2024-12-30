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09:35, 30 декабря 2024Спорт

Фитнес-эксперт раскрыл тонкости питьевого режима во время тренировок

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: WPixz / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский раскрыл тонкости питьевого режима во время тренировок. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский назвал мифом и опасным заблуждением то, что во время занятий нельзя употреблять жидкость. «Вода — главное питательное вещество нашего организма. Ее дефицит не только сказывается на качестве тренировок — возникают также риски получить обезвоживание или тепловой удар (если заниматься в жаркую погоду). Поэтому пить во время тренировки не просто можно, но и нужно», — заявил он.

Специалист посоветовал пить маленькими глотками от полулитра до литра воды за час в зависимости от интенсивности тренировки, а также температурного режима. «Если же тренировки длятся большее время или они высокоинтенсивные, то в зависимости от направления актуально применение соответствующего спортивного напитка», — отметил Каневский.

Ранее Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.

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