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14:26, 30 декабря 2024Экономика

Немецкая компания-производитель логотипов Mercedes и Audi объявила о банкротстве

В Германии обанкротился производитель логотипов автобрендов Mercedes и Audi
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

В Германии обанкротилась крупная компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH — производитель запчастей для европейских автомобилей, включая бренды Mercedes и Audi. Об этом сообщает Bloomberg.

Одним из направлений деятельности Gerhardi Kunststofftechnik GmbH было изготовление радиаторных решеток с четырьмя кольцами для автомобилей Audi, различных накладок для кузовов BMW и производство логотипов для Mercedes-Benz.

После того как компания объявила о банкротстве, без работы осталось 1,5 тысячи человек. Также, по информации издания, под угрозой оказались цепочки поставок комплектующих для автобрендов Stellantis и Volkswagen.

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Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года общий доход китайских производителей легковых автомобилей вырос всего на 3 процента (или до 1,3 триллиона долларов), расходы увеличились на 4 процента, а прибыль упала на 7,3 процента в годовом исчислении. Отмечается, что за ноябрь прибыль и вовсе снизилась на 35 процентов, а маржа автомобильной промышленности составила всего 3,3 процента.

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