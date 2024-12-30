Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 30 декабря 2024Экономика

Красную площадь закроют для посетителей

Красная площадь в Москве будет закрыта в новогоднюю ночь
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей в новогоднюю ночь. По данным, указанным на сайте главного управления МВД России по столице, с 18:00 вторника, 31 декабря, до 08:00 среды, 1 января, проход на площадь будет закрыт.

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — указали в пресс-служба ведомства. Так, согласно расписанию, он закроется для гостей в 23:30 31 декабря.

Аналогичная мера действовала и в прошлом году. Красная площадь была недоступна для посетителей в те же даты и то же время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

      В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

      Бывшего президента Грузии лишили госохраны

      Жители Тверской области потребовали убрать памятник из-за ошибки в названии города

      Бывший защитник «Сочи» назвал хренью слова Роналду о французском футболе

      В Молдавии пообещали жителям Приднестровья гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа

      Захарова ответила на планы Польши о дороге для переброски войск к границе с Россией

      Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите за счет активов России

      В одном из микрорайонов Курахово подняли российский флаг

      Генпрокурор Азербайджана обсудил с Бастрыкиным расследование авиакатастрофы в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше