Красную площадь закроют для посетителей

Красная площадь в Москве будет закрыта в новогоднюю ночь

Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей в новогоднюю ночь. По данным, указанным на сайте главного управления МВД России по столице, с 18:00 вторника, 31 декабря, до 08:00 среды, 1 января, проход на площадь будет закрыт.

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — указали в пресс-служба ведомства. Так, согласно расписанию, он закроется для гостей в 23:30 31 декабря.

Аналогичная мера действовала и в прошлом году. Красная площадь была недоступна для посетителей в те же даты и то же время.

