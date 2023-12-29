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15:20, 29 декабря 2023Среда обитания

Красную площадь решили закрыть в новогоднюю ночь

Красную площадь в Москве закроют для посещения в 18:00 31 декабря

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Красная площадь в Москве будет закрыта в новогоднюю ночь. Об этом говорится на сайте МВД Москвы.

Площадь закроется с 18:00 воскресенья, 31 декабря, до 8:00 понедельника, 1 января. При этом ГУМ-каток будет открыт, он останется работать в соответствии со своим расписанием.

Ранее стало известно об отмене салютов в столице на Новый год и Рождество.

Россиянам ранее напомнили, что правила тишины практически во всех российских регионах не распространяются на ночь с 31 декабря на 1 января. Заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал прекращать празднование примерно в три-четыре часа утра, поскольку у россиян могут быть пожилые соседи, которым нужен отдых.

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      Мария Черкасова
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